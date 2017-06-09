В Тольятти заблокирован доступ к сайтам с информацией о приобретении дипломов

Прокуратура города Тольятти в ходе мониторинга сети Интернет выявила три сайта, на которых пользователям предоставлена информация о незаконных способах приобретения дипломов о получении среднего, среднего профессионального, высшего образования, а также справок и иных документов об образовании.

Уголовный закон предусматривает ответственность за приобретение и использование поддельных документов. Действующее законодательство запрещает распространение информации, побуждающей к совершению преступлений.

По итогам проверки прокуратура направила в Автозаводский районный суд г. Тольятти исковые заявления. Решениями суда требования прокурора удовлетворены, информация, содержащая на сайтах, признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

В настоящее время решения суда исполнены, доступ к сайтам заблокирован, сообщили в областной прокуратуре.