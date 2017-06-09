Центр занятости предлагает варианты безработным тольяттинцам

ГКУСО ЦЗН г.о. Тольятти напоминает гражданам о материальной поддержке в нелегкий период безработицы в рамках программы Организация общественных работ.

Виды работ общедоступные, как правило, не требующие предварительной профессиональной подготовки работников (подсобные рабочие, грузчики, курьеры, интервьюеры, рекламные агенты, делопроизводители и др.). Общественные работы носят временный или сезонный характер.

Принять участие в Общественных работах может гражданин, зарегистрированный в Службе занятости.

За гражданином Центр занятости сохраняет выплату пособия по безработице (от 850 до 4900 руб.) и доплачивает материальную поддержку в размере 2х минимальных пособий по безработице в месяц (1700 руб.), а Работодатель выплачивает зарплату, не ниже минимального размера оплаты труда (7500 руб. за полный рабочий месяц). Период участия безработных граждан в общественных работах в среднем 1 месяц.

Если Вы состоите на учете в Центре занятости г.о.Тольятти, Вы можете обратиться за направлением на Общественные работы при очередном посещении Центра по месту регистрации:

Автозаводский район ул.Свердлова, 45 А, каб.501; Центральный район ул. Советская, 63; Комсомольский район ул.Коммунистическая, 36.

Приглашаются также работодатели к сотрудничеству: г.Тольятти, ул.Свердлова, 45а, Отдел специальных программ, каб. 501, т.33-74-98, 33-74-95, e-mail: VerlovaVV@cznt.ru/