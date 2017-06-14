Классик Самарского краеведения: 25 лет научной и творческой деятельности Вадима Якунина

14 июня 2017 г. в Поволжском государственном университете сервиса состоялась презентация биобиблиографического указателя публикаций проректора университета, профессора Вадима Николаевича Якунина, приуроченная к 25-летию научной и творческой деятельности учёного.

На презентации присутствовали депутаты Самарской Губернской Думы и Тольяттинской городской Думы, руководство города Тольятти, духовенство, учёные, творческая интеллигенция города.

На протяжении 25 лет Вадим Якунин пишет книги и статьи о Самарской области, историко-культурном потенциале нашего края, а его книга «Город Святого Креста», посвящённая истории города Тольятти, выдержала 3 издания.

Вадим Якунин удостоен высоких правительственных и церковных наград, является почётным работником высшего образования России, лауреатом губернской премии в области науки и техники, действительным членом Академии Военных наук Российской Федерации, Национальной академии туризма, Русского географического общества.

Уникальность указателя в том, что в нём представлены не только наименования работ Вадима Якунина, а их насчитывается более 300, но и рецензии, и отзывы на них, которые в разное время дали выдающиеся иерархи Русской Православной Церкви, видные государственные деятели, (в числе которых министры Российской Федерации и губернаторы Самарской области), известные учёные: академики РАН, профессора МГУ им. М. В. Ломоносова, Московской духовной академии, Военной Академии Генерального штаба ВС РФ, ведущих вузов России и зарубежья.

Книги Вадима Якунина в своё время были подарены патриархам Московским и всея Руси: Алексию Второму и Кириллу, а также губернатору Самарской области Н. И. Меркушкину в марте 2015 г. (на фото)

В выступлениях коллеги учёного отметили, что в своих работах Вадим Якунин воспел свой родной город и Самарский край, и сам стал брэндом не только университета сервиса, но и города Тольятти, ведь по признанию коллег из-за рубежа, благодаря работам Вадима Якунина Самарская область и город Тольятти стали ближе жителям зарубежных стран, а ПВГУС установил сотрудничество со многими иностранными вузами.

Свои поздравления юбиляру направили губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин, председатель Самарской Губернской Думы Виктор Фёдорович Сазонов, председатель совета ректоров Самарской области, академик Геннадий Петрович Котельников, высшее руководство Русской православной церкви, представители зарубежных вузов.

Руководители области отметили тот факт, что «большинство работ Вадима Николаевича посвящены истории Самарской губернии, они стали классикой самарского краеведения, а сам автор по праву относится к когорте людей, которые составляют гордость Самарской области и способствуют продвижению ее имиджа среди других российских регионов… на примере жизни и деятельности таких людей, как Вадим Якунин… молодое поколение будет учиться патриотизму, любви к Родине и родному краю, ответственности за их судьбы».