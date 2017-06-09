Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию «оБЕРЕГАй»

Жигулевская ГЭС (филиал РусГидро) провела летний этап благотворительной экологической акции «оБЕРЕГАй!», которая проходит в г. Жигулевске по инициативе гидроэнергетиков уже двенадцатый год подряд. Партнерами мероприятия выступили «Дом молодежных организаций» городского округа Жигулевск и группа компаний «Эковоз». В этом году акцию поддержали 120 человек. В их числе участники детских пришкольных лагерей, представители городской общественности. Все они вышли на набережную Волги, чтобы очистить ее от бытовых отходов. В итоге участники собрали 180 мешков мусора.

«Акция «оБЕРЕГАй!» это не просто уборка прибрежных территорий, прежде всего это мощный ресурс в вопросах воспитания детей, для которых бережное отношение к природе и водным ресурсам становится нормой жизни», - отметил в приветственной речи перед участниками акции первый заместитель директора Жигулевской ГЭС Олег Лытиков. - Отрадно, что нашу акцию активно поддержали руководители города, а главное его жители, даже самые маленькие».

«Ежегодно только из Жигулевска мы вывозим порядка 70 миллионов кубометров мусора. Собранный хлам поступает в мусороперерабатывающий комплекс. Из старых пластиковых бутылок и полиэтилена получат полимерную гранулу, в дальнейшем из нее можно будет изготовить любой пластиковый продукт. Старые покрышки перерабатывают в резиновую крошку, которая превращается в напольные покрытия или резиновую плитку для спортивных кортов и детских площадок», - отметил директор жигулевского филиала компании «Эковоз» Сергей Сальнов.

Заместитель главы городского округа Жигулевск Владимир Глинских поблагодарил ребят за их неравнодушное отношение к родному городу.

После общей музыкальной зарядки на импровизированной площадке команды волонтеров приступили к уборке территории. Спустя два часа береговая линия набережной, вплоть до лодочной станции была приведена в порядок. Под веселую музыку участники состязались в конкурсах: на самую необычную находку, самое большое количество убранного мусора, самую дружную команду. Кроме того, участники представили плакаты на экологическую тематику и посостязались в экогейме. Отвечая на вопросы, посвященные году экологии и истории Жигулевской ГЭС дети проявили себя как настоящие эрудиты. Каждый участник экологической акции получил благодарственное письмо и памятные сувениры с символикой акции. Победителям конкурсов вручили подарки.

Продолжит акцию «оБЕРЕГАй!» конкурс лучших фотографий. Снимки, сделанные в ходе акции, участники выложат в социальных сетях, либо направят в адрес организаторов акции. На официальном сайте акции будет организовано голосование. За победу в номинациях: «Лучшая команда», «Самый красивый уголок природы», «Самая оригинальная находка» авторы снимков получат призы от компании «РусГидро».