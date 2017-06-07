Тольяттинцев просят соблюдать меры безопасности во время ремонта на тепловых сетях

После проведения традиционных гидравлических испытаний подразделения «Т Плюс Самара» в г.Тольятти перешли на летний режим работы. На данный момент городские источники энергокомпании – ТЭЦ ВАЗа, Тольяттинская ТЭЦ и котельные Комсомольского района – обеспечивают поставку потребителям горячей воды температурой 73-75 градусов.

В рамках летней ремонтной кампании специалисты ТУТС г.Тольятти и подрядных организаций ведут ремонтные работы в кв.85, от ул.К.Маркса,23 до Линейного проезда. Здесь планируется заменить186 метров трубопроводов диаметром 133 мм. Другая работа ведется специалистами ТУТС г.Тольятти на ул.Лесной, где будет заменено свыше 200 метров теплотрассы диаметром 426 мм. Также этим летом планируется выполнить комплекс наладочных работ в центральных тепловых пунктах Центрального и Комсомольского районов. Следует отметить, что в этом году в рамках федеральной программы «RE: Конструкция» особое внимание теплоэнергетиками будет уделено благоустройству участков после проведения ремонтов.

Руководство Территориального управления по теплоснабжению г.Тольятти обращает внимание жителей города на необходимость соблюдения мер безопасности вблизи мест проведения ремонтных работ на тепловых сетях. Обо всех случаях отсутствия или порчи ограждений и информационных табличек на данных объектах, а также неоправданного простоя ремонтных организаций необходимо сообщать в диспетчерские службы ТУТС г.Тольятти или ОАО «ТЕВИС» (в зависимости от зон ответственности):

- Центральный и Комсомольский районы – ТУТС г.Тольятти (8482) 28-33-22;

- Автозаводской район – ТЕВИС (8482) 33-30-59, 33-30-60.