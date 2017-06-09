Молодежь Тольятти приглашают на уикенд профессий

10 июня в Тольятти состоится уикенд профессий. Событие будет интересно подросткам от 13 до 17 лет, которые хотят определиться с направлением карьеры.

Уикенд проходит один раз в месяц. Организаторы решили обойтись без скучных тестирований — в программе только неформальное общение с профессионалами из различных сфер. На этот раз школьники и их родители смогут поговорить с юристом, пожарным инспектором и стоматологом, сообщили в горадминистрации.

Мероприятие проводится бесплатно, но нужна регистрация через TimePad. Уикенд профессий пройдет в администрации Центрального района по адресу: бульвар Ленина, 15. Начало 10 июня в 11:00
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 09.06.2017 18:02 [59] (0)
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