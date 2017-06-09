В общежитии на улице Мира тольяттинец напал на собутыльника из-за нехватки алкоголя

В полицию поступило сообщение от медицинских работников о госпитализации мужчины с ножевым ранением. Проверяя сообщение, сотрудники органов внутренних дел прибыли в общежитие, расположенное в одном из домов на улице Мира, откуда был госпитализирован мужчина.

Было установлено, что 42-летний хозяин одной из комнат организовал застолье со своими знакомыми, а чуть позже отправил своего товарища в магазин за дополнительным алкоголем, дав ему 200 рублей. Однако мужчина 1979 года рождения принес меньше спиртного, чем ожидал злоумышленник, из-за чего между товарищами произошел конфликт. В разгар ссоры хозяин комнаты схватил кухонный нож и ударил им своего оппонента.

Стражи правопорядка установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его по месту жительства. По данным правоохранителей, 42-летний мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в настоящее время по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Предполагаемое орудие преступления - нож, изъят и приобщен к материалам дела.