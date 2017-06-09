Проведи летние выходные на фестивалях!

Вот и подходят к концу томные рабочие дни, перемена погоды и трудовые будни изнурили нас своей продолжительностью. Как хорошо, что на этих выходных у нас целых три дня отдыха! Погода обещает радовать нас солнцем и теплом, поэтому АфишаТЛТ подготовила для вас анонс 6 мероприятий на открытом воздухе.

9 и 10 июня в «Фанни Парке» состоится Фестиваль водных фонариков. Согласно древневосточной легенде, спуск фонариков на воду – настоящий ритуал, соблюдение которого поможет воплотить в жизнь все заветные желания. Нужно всего лишь расправить нежные лепестки фонарика и, нашептывая сокровенные мечты, зажечь внутри него огонек.

10 июня в Парке Победы состоится благотворительный забег в поддержку детей с синдромом Дауна "Спорт во Благо". Это всероссийский проект, который проходит в Москве, Омске, Волгограде, Самаре и других городах нашей страны, при поддержке фонда «Даунсайд.ап». Спортивный семейный праздник призван объединить детей с синдромом Дауна и вполне обычных девчонок и мальчишек, а также предотвратить социальное сиротство малышей с лишней хромосомой.

10 июня пройдет фестиваль «Рыба моя» на открытой площадке. В программе Вас ожидает: Международные гастрономические конкурсы: «Рыбацкая кухня» и «Рыбный пирог» (с дегустацией для посетителей); торговые ряды: «Рыбный базар», «Клевый сувенир»; для гурманов: «Заливная рыба» — в ассортименте рыбные блюда; туристические квесты – «VolgaDiscovery»; пространство для творчества «Fish-art» и многое другое.

В субботу в парковом комплексе им. Сахарова пройдет «Фестиваль техники». Вас ожидает авторадео на автомобилях LADА, каскадеры, концертно-развлекательная программа с участием рок- групп, богатырские забавы и потешные бои, лазертаг и многое другое! Приходи, будет очень интересно!

А 12 июня завершаем наши выходные романтично. Запускаем свето-шарики в небо. Вы представляете какая красота будет в небе! Мероприятия для очень романтичных натур или тех, кто хочет романтично провести вечер с любимым человеком. Большой фестиваль светошариков пройдет в «Фанни-парке», а во сколько смотри здесь.

11 и 12 июня в Самаре пройдет один из крупнейших фестивалей этого лета «Волга Фест-2017». Фестиваль вместивщает сотни участников и состоит из десятков разнообразных проектов: концертов и выставок, программ паблик-арт объектов и научного лектория, маркетов еды и сувениров, детской площадки, танцевальной, спортивной и даже книжной. "ВолгаФест 2017" пройдет в Самаре на 2-й очереди набережной. На "ВолгаФесте 2017" выступят уличные театры из России, гости из Франции и Германии. Образовательные и выставочные площадки на "ВолгаФест-2017" представят галереи, музеи, образовательные центры из Самары, Казани, Нижего Новгорода, Перми, Санкт-Петербурга и других городов.

Выходные обещают быть насыщенными и интересными. Всевозможные фестивали на этих выходных не оставят вас равнодушными. Надеемся, что каждый, прочитавший эту статью, найдет что-то интересное для себя, своей семьи и друзей. АфишаТЛТ желает Вам хороших выходных.

Фото: volgafest.com