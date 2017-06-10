В Тольятти официально 6976 безработных

По иннформации Центра занятости населения Тольятти, численность безработных граждан на 09.06.2017 составила 6976 чел., из которых 51,5 % приходится на женщин, 13,2 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 13,7 % - граждан предпенсионного возраста. 24,6 % - уволенные по сокращению штата. 6,3 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

За неделю получили статус безработного 146 чел., трудоустроен 161 безработный гражданин. Получили услуги по профессиональной ориентации 204 чел., социальной адаптации – 40 чел.

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,68 %.

18 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое); 1073 чел. заняты неполную рабочую неделю, 150 чел. находится в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 4291 работнике (без учета вакансий для временного трудоустройства подростков), из которой 44,4 % - вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 1,7 чел. на 1 свободное рабочее место.