Поздравление губернатора Самарской области с Днем России

Уважаемые жители Самарской области!

От всего сердца поздравляю вас с Днем России!

Этот государственный праздник, ставший символом неразрывности тысячелетней истории Российского государства и единства нашего многонационального народа, с годами приобретает все большее значение. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что сегодня, когда нам приходится отвечать на непростые вызовы современности, особенно важно помнить, что каждый из нас – гражданин великой, уникальной, непобедимой страны.

Созданная героическими деяниями, трудолюбием и мудростью многих поколений, Россия с честью прошла через все выпавшие на ее долю испытания. И для того, чтобы сберечь и приумножить наши завоевания нам как никогда важно глубоко осознать неразделимость нашей общей судьбы, сплотиться во имя достижения стратегических целей развития страны. Если мы будем едины и организованы - мы решим все поставленные перед нами задачи, все преодолеем и передадим нашим потомкам свободную, могучую, независимую державу.

Наша область, укрепляя статус опорного региона России, за последние пять лет по целому ряду ключевых показателей последовательно улучшает свои позиции. И в этом заслуга каждого жителя губернии.

Уверен, объединив усилия, мы сделаем нашу страну по-настоящему сильной и процветающей, а Самарскую область - благодатным краем, жемчужиной Поволжья.

Вместе мы непобедимы! Так было всегда, так будет и впредь!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и всего самого доброго!

Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин