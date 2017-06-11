Сергей Анташев поздравил горожан с Днем России

Уважаемые тольяттинцы!

От всей души поздравляю вас с праздником — Днем России!

В этот день мы с особым чувством гордости и патриотизма ощущаем себя причастными к судьбе великой державы. Нам досталось бесценное наследство от предыдущих поколений – героическая история, многовековые культурные традиции, незыблемые нравственные ценности. Мы обязаны сберечь и приумножить это богатство ради будущего России, которое зависит от инициативности и гражданской позиции каждого из нас.

Тольятти исторически является городом многонациональным, объединившим людей из разных уголков нашей огромной страны. Но независимо от вероисповеданий и убеждений, нас всех связывает чувство ответственности за нашу малую родину.

Дорогие тольяттинцы! Примите слова признательности за ваш вклад в развитие и процветание родного города, региона, страны. Только совместными усилиями и каждодневным трудом мы способны сделать Россию сильнее и благополучнее.

Желаю вам здоровья, добра, созидательной энергии и успехов во всех начинаниях!

Глава Тольятти Сергей Анташев