Сергей Анташев поздравил горожан с Днем России

Уважаемые тольяттинцы!
От всей души поздравляю вас с праздником — Днем России!
В этот день мы с особым чувством гордости и патриотизма ощущаем себя причастными к судьбе великой державы. Нам досталось бесценное наследство от предыдущих поколений – героическая история, многовековые культурные традиции, незыблемые нравственные ценности. Мы обязаны сберечь и приумножить это богатство ради будущего России, которое зависит от инициативности и гражданской позиции каждого из нас.
Тольятти исторически является городом многонациональным, объединившим людей из разных уголков нашей огромной страны. Но независимо от вероисповеданий и убеждений, нас всех связывает чувство ответственности за нашу малую родину.
Дорогие тольяттинцы! Примите слова признательности за ваш вклад в развитие и процветание родного города, региона, страны. Только совместными усилиями и каждодневным трудом мы способны сделать Россию сильнее и благополучнее.
Желаю вам здоровья, добра, созидательной энергии и успехов во всех начинаниях!
Глава Тольятти Сергей Анташев