В Самарской области от укусов клещей пострадали 2807 человек

С начала эпидемического сезона (с 16 марта 2017 года) в Самарской области зарегистрировано 2807 пострадавших от укусов клещами (в том числе 710 детей), что в 1,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (3735 случай), сообщают специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

За текущий период года проведено противоклещевых обработок на общей площади 2029,87 га, против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано (вакцинировано и ревакцинировано) 7203 человека.

На зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 1899 экземпляра клещей, снятых с людей, в 352 экземплярах обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, что составило 18,5%. На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 1672 экземпляра клещей, в 53 обнаружены боррелии, что составило 3,2 %.