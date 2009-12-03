Прокуратура привлекла к ответственности тольяттинскую управляющую компанию

Прокуратурой Комсомольского района г. Тольятти привлечена к административной ответственности управляющая компания, не выполнившая законные требования прокурора по возврату денежных средств, полученных от собственников в счет оплаты коммунальных платежей.

На территории района находится многоквартирный дом № 93 по ул. Мурысева, управление которым осуществлялось ООО «Департамент ЖКХ г.Тольятти», в последующем по результатам проведения общего собрания в качестве управляющей организации на смену ООО «Департамент ЖКХ г.Тольятти» избрана МП г.Тольятти «Управляющая компания №4».

Решением Комсомольского районного суда г. Тольятти протокол общего собрания собственников об избрании муниципального предприятия в качестве управляющей компании дома признан незаконным.

Вместе с тем МП г. Тольятти «Управляющая компания №4» до настоящего времени не произведен возврат денежных средств жителям указанного многоквартирного дома, производившим оплату услуг ЖКХ в спорный период на счет МП г.Тольятти «Управляющая компания №4».

В связи с выявленными нарушениями в адрес директора МП г.Тольятти «Управляющая компания №4» внесено представление. Однако, в установленный месячный срок управляющая компания меры по устранению выявленных нарушений не приняла, сообщили в прокуратуре Комсомольского района.

За неисполнение законных требований прокурора в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела МП г.Тольятти «Управляющая компания №4» привлечено Комсомольским районным судом г. Тольятти к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 руб. Постановление не вступило в законную силу.