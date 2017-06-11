На Жигулевской ГЭС завершили модернизацию гидроагрегата №11

В рамках Программы комплексной модернизации «РусГидро» на Жигулевской ГЭС завершили модернизацию гидроагрегата № 11. Он стал девятнадцатым модернизированным гидроагрегатом станции.

В ходе работ, длившихся ­­­10 месяцев, турбину гидроагрегата заменили на новую, которая имеет улучшенную конструкцию, более совершенные технические характеристики и отличается высокой степенью экологической безопасности, сообщили в «РусГидро».

Рабочее колесо новой турбины имеет пять лопастей (прежнее было шестилопастным) и рассчитано на более высокий расход воды через гидроагрегат, что обеспечивает повышение мощности. В ходе модернизации обновленный гидроагрегат получил также современную систему управления. В дальнейшем, после перемаркировки оборудования и завершения аттестации Системным оператором, установленная мощность гидроагрегата увеличится со 115 МВт до 125,5 МВт.

На Жигулевской ГЭС установлено 20 гидроагрегатов, шесть из них были модернизированы до 2010 года. В 2010 году между компаниями «РусГидро» и «Силовые машины» был подписан очередной договор, предполагающий обновление оставшихся 14-ти гидроагрегатов. После ввода в работу гидроагрегата №11 на гидростанции останется модернизировать всего один гидроагрегат. Работы по нему планируется завершить в ноябре 2017 года. После завершения модернизации суммарная мощность Жигулевской ГЭС увеличится на 147 МВт и составит 2 488 МВт.