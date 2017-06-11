В Тольятти подведены итоги Детского фестиваля гандбола

В Тольятти завершился XVI Детский фестиваль гандбола, торжественное закрытие которого состоялось в УСК «Олимп».

Нынешний молодежный слет гандбольных талантов посетили представители 53 населенных пунктов, выступавших в Автограде под флагами пяти государств, – России, Азербайджана, Казахстана, Луганской народной республики и Узбекистана.

Две команды из числа иностранных были сегодня среди тех, кому выпала честь оказаться в эпицентре церемонии награждения призеров фестиваля. Компанию им на этом параде составили тринадцать (!) местных коллективов, пробившихся в число обладателей медалей, причем пяти из них удалось в восьми категориях взять главные трофеи. А в общей сложности 152 команды, количество которых соответствовало прошлогоднему рекорду, в течение недели вели увлекательную борьбу на десяти площадках четырех городских спортсооружений. В перерывах между гандбольными баталиями на комфортных аренах они расширяли свой кругозор походами на экскурсии, участвовали во всевозможных конкурсах, гуляли по городу, отрывались на дискотеках, посещали театры, кинозалы, музеи… В общем, развлекались как могли, сообщает пресс-служба ГК "Лада".

Порядка трех десятков подносов с медалями в комплекте с кубками и дипломами различных степеней обрели своих владельцев, разъехавшись затем по разным городам.

Победители и призеры XVI Детского фестиваля гандбола, завершившегося в Тольятти.

Категория «A» (юноши 2001-2002 г.р.): 1 — Тольятти-1, 2 — Тольятти-2, 3 — Москва («Кунцево»), 4 — Стерлитамак.

Категория «В» (девушки 2001-2002 г.р.): 1 — Тольятти 2001 г.р. – 1, 2 — Тольятти 2002 г.р., 3 — Карши (Узбекистан), 4 — Тольятти 2001 г.р. – 2.

Категория «С» (юноши 2003 г.р.): 1 — Щелково, 2 — Нефтекамск, 3 — Москва («Воробьевы горы»), 4 — «Динамо» Тольятти.

Категория «D» (девушки 2003 г.р.): 1 — «Dream Team» Тольятти, 2 — «Белочки» Тольятти, 3 — Щёлково, 4 — «Планета» Тольятти.

Категория «Е» (юноши 2004 г.р.): 1 — «Барракуда» Тольятти, 2 — Наро-Фоминск, 3 — «Олимп» Тольятти, 4 — Протвино (ГБУ МО «СШОР ПО ИВС»).

Категория «F» (девушки 2004 г.р.): 1 — «ТЛТ-2004» Тольятти, 2 — Щелково (ГБУ МО «СШОР ИВС»), 3 — Егорьевск (СШОР), 4 — Ростов-на-Дону (ГБУ РО СШОР №8) – 1.

Категория «G» (юноши 2005 г.р.): 1 — Астрахань-1, 2 — Тимашевск, 3 — «Легион» Тольятти, 4 — Брянка (ЛНР).

Категория «Н» (девушки 2005 г.р. и младше): 1 — Астрахань, 2 — Москва (СШОР №76) – 1, 3 — «Олимп» Тольятти, 4 — Дубна.