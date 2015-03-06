В Тольятти будут выпускать полноприводную Lada Logo

Акционерное общество "Супер-Авто Холдинг" получило Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобиль Lada Logo. Соответствующий документ появился в открытой базе Росреестра 8 июня, при этом начал действовать уже с 6-го.

Таким образом в модельном ряду Lada произойдет пополнение. Однако назвать Logo новинкой можно лишь формально, поскольку этот автомобиль при ближайшем рассмотрении оказался давно известным пикапом Lada 4x4 ВАЗ-2329, который с 1995 года выпускается в Тольятти на базе пятидверной "Нивы". Теперь эта машина, производимая на предприятии "Супер-Авто", обрела собственное симпатичное имя.

В ОТТС отмечается, что Lada Logo получит двухдверную четырехместную кабину и грузовую платформу с пластиковой надстройкой, двигатель ВАЗ 21214 объемом 1,7 литра мощностью 61 киловатт, 5-ступенчатую механическую коробку и привод на все колеса. В списке опций значатся электростеклоподъемники передних боковых дверей, кондиционер, электропривод наружных зеркал заднего вида.

Как сообщил порталу "Дром" руководитель компании-производителя Алексей Родионов, ОТТС получен на ограниченную партию автомобилей - 150 единиц. Затем "Супер-Авто" намерен оформить новый ОТТС уже с установленной системой "Эра-ГЛОНАСС", и тогда никаких ограничений по тиражу в разрешительной документации не будет.