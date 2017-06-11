С начала года более тысячи тольяттинских водителей проштрафились на тонировке

С начала 2017 года сотрудниками ГИБДД города Тольятти за управление транспортными средствами со стёклами, светопропускание которых не соответствует требованиям Техрегламента, привлечено к ответственности более 1000 водителей. Напомним, в таком случае предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

После вынесения постановления по делу об административном правонарушении, сотрудники полиции предлагают водителям на месте устранить причину нарушения, т.е. снять тонировку. В случае отказа водителя инспектор выносит требование в письменном виде об устранении нарушения в течение суток.

Требование вносится в информационные учеты Госавтоинспекции и при повторном выявлении этого же нарушения водитель привлекается к ответственности уже и за неисполнение требования сотрудника полиции по ст.19.3 КоАП РФ. Рассмотрение материалов по этой статье входит в компетенцию судебных органов и грозит нарушителю наказанием вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.

Госавтоинспекция г.Тольятти обращает внимание водителей на то, что «тонировка» автомобильных стекол существенно ухудшает видимость, особенно в сумерки или повышенной влажности, что может послужить причиной дорожно-транспортных происшествий.