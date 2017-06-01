Тольяттинцы выиграли «Кубок Федора Конюхова»

На озере Тургояк в Челябинской области завершились «Всероссийские соревнования по парусному спорту «Кубок путешественника Федора Конюхова» − отборочный этап на первенство страны.

Соревнования продлились четыре дня и собрали 104 участника со всей страны. Больше всего участников приехало из Екатеринбурга (17 человек) и Тольятти (17 человек), сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации.

Не смотря на погонные сюрпризы в отсутствия ветра в первый день, все запланированные гонки были проведены. В финальный день соревнований с участниками соревнований встретился сам знаменитый путешественник Федор Конюхов. Он и проводил награждение победителей.

В командном зачете регаты победу одержали представители Тольятти. В индивидуальном зачете первое место среди юношей занял Александр Голованов из Тольятти, а среди девушек – Екатерина Малькова из Челябинска.
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  3. 11.06.2017 17:03 [51] (0)
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