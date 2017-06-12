В Тольятти состоялся фестиваль «Рыба моя»

10 июня в Комсомольском районе состоялся второй гастрономический фестиваль «Рыба моя». Жители и гости Тольятти собрались у МЦ «Спутник». На фестивале их ждали творческие площадки, концертная программа, ярмарка и наваристая уха — её готовили на традиционном конкурсе «Рыбацкая кухня». В отдельных номинациях соревновались любители и профессиональные повара, пишут "Городские ведомости".

Во время «Рыбацкой кухни» конкурсная комиссия оценивала вкус и внешний вид ухи, организацию технологических процессов и подход к оформлению стола. Повара выступили с творческими номерами: зрители увидели небольшие театральные постановки, матросские и цыганские танцы.

Победители «Рыбацкой кухни» определились к вечеру. Лучшей в номинации «Любители» стала уха профсоюза работников тольяттинской администрации. Среди профессионалов победу одержал комбинат питания ОАО «Куйбышевазот».

Фото: "Городские ведомости"