Российские студенты назвали «символ настоящего патриотизма»

Для большинства российских студентов (79%), символом настоящего патриотизма являются ветераны Великой Отечественной войны, свидетельствуют результаты опроса Центра социологии студенчества.

Согласно опросу, для 34% опрошенных примером настоящего патриота является президент России Владимир Путин, еще для 27% — гражданские активисты и волонтеры.

Добавляется, что 43% студентов заявили, что меньшинство российской молодежи являются патриотами, 35% респондентов ответили, что таких людей половина. Для 64% опрошенных понимание патриотизма заключается в том, чтобы стремиться к изменению положения дел в стране ради ее достойного будущего, для 60% — работать и действовать во благо страны.

Отмечается, что 67% респондентов считают себя патриотами, 14% не считают. Уточняется, что 19% затруднились дать однозначный ответ.
  1. Общество
  2. РИА Новости
  3. 12.06.2017 14:03 [94] (0)
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