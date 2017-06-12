У 17-летнего тольяттинца во дворе сверстники отобрали куртку

Полицейским стало известно, что между двумя группами подростков, жителями соседних дворов, произошел конфликт. В ходе ссоры один из парней отобрал у оппонента куртку стоимостью 2 500 рублей, после чего скрылся.

У 17-летнего заявителя полицейские узнали приметы предполагаемого злоумышленника и составили внешнее описание одежды.

Оперативники быстро выяснили, что предполагаемый грабитель проживает недалеко от места конфликта. Проведя поквартирный обход и опросив возможных свидетелей конфликта, сотрудники органов внутренних дел выяснили точное местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее не судимый житель Тольятти, ровесник потерпевшего. Похищенная куртка была изъята и возвращена владельцу.

В настоящее время по признакам грабежа в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.