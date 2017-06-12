Неделя Тольятти: на АВТОВАЗе поднимут зарплаты, LADA представит три новинки, Сергей Анташев представил своих заместителей

Главные события города в еженедельном обзорном материале.

Рабочим АВТОВАЗа увеличат зарплаты

В мае этого года по инициативе профсоюзного комитета ППО началось обсуждение вопроса повышения оплаты труда. В результате проведенных переговоров стороной работодателя было предложено провести индексацию тарифных ставок и окладов работникам ПАО «АВТОВАЗ» на 5% с 1 июля 2017 года. 7 июня на заседании согласительной комиссии было принято соответствующее решение о повышении.

В качестве главных аргументов приводилось два фактора: увеличение величины прожиточного минимума по Самарской области за первый квартал 2017 года и необходимость повышения покупательной способности заработной платы работников.

Отметим, что профсоюзный комитет также разработал дополнительные предложения:

1) Провести повышение тарифных ставок и окладов в дочерних обществах, созданных в порядке реструктуризации АВТОВАЗа;

2) Продолжить дальнейшие переговоры по повышению покупательной способности заработной платы работников, в рамках которых рассмотреть возможность выплаты отпускного пособия к корпоративному отпуску;

3) Объявить 1 сентября нерабочим оплачиваемым днём.

Lada представит в 2018 году три новинки

О планах АВТОВАЗа по выпуску новых и обновлённых моделей рассказал Николя Мор в рамках ПМЭФ-2017.

«Все модели, представленные на Московском международном автосалоне в 2016 году, кроме X-Code, могут быть запущены в производство в разумные сроки, — сказал президента АВТОВАЗа. — В 2018 году планируется три модели — как новых, так и обновленных».

На Московском автосалоне АВТОВАЗ представил концепты кросс-версий седана Vesta и высокого хэтчбека Xray, а также спортивные версии этих моделей.

Как рассказал Николя Мор, после запуска универсала Lada Vesta в этом году, компания приступит к реализации проектов по созданию новых поколений Lada 4×4 и Granta.

Представлены заместители главы Тольятти

Имена, названные Сергеем Анташевым знакомы многим. Так, первым заместителем главы Тольятти стал Игорь Ладыка, занимавший в прошлом должность главы Автозаводского района. К слову бывший руководитель аппарата мэрии Юрий Хвостов стал главой администрации Автозаводского района.

В Центральном районе свою должность сохранил Артем Гончаров, а главой Комсомольского района стал бывший депутат гордумы Артем Анисимов.

Заместителем главы города по финансам, экономике и развитию назначен бывший первый вице-мэр Алесей Бузинный.

На прошедшей неделе градоначальник отчитался перед Думой Тольятти за деятельность мэра. Замечания со стороны депутатского корпуса, по сути, были адресованы предшественнику нынешнего руководителя, рассматривались результаты деятельности чиновников за 2016 год.

В ходе заседания Думы председатели профильных комиссий озвучили наиболее принципиальные с их точки зрения вещи. Например, председатель комиссии по бюджету и экономической политике Михаил Носорев предложил форсировать разработку Стратегии развития Тольятти, сделать внятной политику в сфере планирования и отчетности муниципальных предприятий и в муниципальном секторе экономики в целом. По линии комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию под председательством Борислава Гринблата к Сергею Анташеву прозвучал призыв произвести инвентаризацию зеленых насаждений в городе. Это необходимо для того, чтобы пресечь практику бесконтрольной вырубки деревьев.

Председатель комиссии по социальной политике Александр Родионов в качестве задач для чиновников перечислил такие вопросы, как ветшающая материально-техническая база муниципальных учреждений, падение объемов услуг в сфере дополнительного образования и т.д. В числе рекомендаций от комиссии по городскому хозяйству поступило предложение изыскать в бюджете средства на содержание мест погребения и др.

По итогам рассмотрения отчет был принят депутатами с оценкой «удовлетворительно».

Набережную Автозаводского района взяли под особый контроль

Набережная восьмого квартала находится в зоне особого внимания городской власти после недавнего повторного обвала грунта. Администрация города инициировала срочное создание оперативного штаба по ликвидации последствий обрушения.

Напомним, в ночь с 29 на 30 мая произошло повторное обрушение пешеходной зоны восточной набережной Автозаводского района. В связи с этим 31 мая на вышеуказанной территории установлен режим повышенной готовности при угрозе возникновения чрезвычайно ситуации. На сегодняшний день была проведена работа по ограждению контура провала проволокой и сигнальными лентами, развешаны предупредительные объявления. Провалы засыпали строительными отходами. На месте работали шесть единиц техники. Чтобы засыпать 295 тонн материалов, было выполнено 18 рейсов. Провалы дополнительно засыпали 30 тоннами асфальтогранулята. Кроме того, гидромолотом провели работы по обвалу асфальтобетонного покрытия в проемах пустот.

Планируется установка временных ограждающих конструкций, чтобы не допускать пешеходов на данный участок. Мероприятия по реконструкции набережной Автозаводского района включены в программу празднования юбилея ВАЗа. Уже проведены гидрологические изыскания, и специалисты департамента градостроительной деятельности готовят проект.

Сейчас для обеспечения общественной безопасности на территории набережной 8 квартала задействованы серьезные силы. Ежедневно с 11:00 до 21:00 здесь курсируют конные, автомобильные и пешие патрули, в которых задействованы городские полицейские и спасатели, а также специалисты департамента общественной безопасности.

Несколько дней назад стало известно о том, что администрация Тольятти ищет компанию, которая отремонтирует автодороги общего пользования местного значения в городе.

Подрядчик до 30 ноября 2017 г. должен будет отремонтировать проезжую часть и инженерные коммуникации, а также нанести дорожную разметку. На это из областного и городского бюджета выделят 209,8 млн рублей.

Перечень участков, на которых будут вестись работы можно найти здесь.

В Тольятти прошел форум «Линия успеха»

7 июня Тольятти впервые стал площадкой для проведения регионального форума «Линия успеха». Город посетили более 2000 предпринимателей.

Традиционно форум направлен на признание лучших практик предпринимателей губернии, конструктивное партнерство органов власти с бизнесом. На площадке технопарка «Жигулевская долина» для бизнесменов была организована конференция по франчайзингу с представителями фитнес-корпорации World Class, сетей Coffeeshop Company и Baskin Robbins, ярмарка франшиз, финансовый клуб. На авторских семинарах участникам удалось узнать о стратегиях успешных компаний и о том, как создать системный бизнес. Особый интерес вызвал информационный стенд «ТОР», где специалисты агентства экономического развития прямо на месте консультировали потенциальных инвесторов, расписывали преимущества ведения бизнеса в Тольятти. Также участники могли посетить круглый стол по проблемным вопросам коммерческой деятельности с участием уполномоченного по защите прав предпринимателей Евгения Борисова.

Помимо этого в рамках форума прошел региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2017».

С приобретением статуса ТОСЭР в Тольятти существенно оживилась предпринимательская деятельность. Наш город стал занимать лидирующие позиции в общероссийских экономических рейтингах. Мы шаг за шагом становимся своего рода «магнитом» для притягивания в регион как федеральных, так и иностранных инвесторов. Остается пожелать, чтобы Тольятти продолжали обеспечивать поддержку на высших уровнях власти. Это позволит городской администрации не останавливаться на достигнутом, выйти на желаемые темпы роста ключевых экономических показателей и, вместе с тем, достичь первоочередной цели – повышения качества жизни тольяттинцев.

Роботы со всего мира съедутся в Тольятти

В Тольятти пройдет очень большая выставка роботов со всего мира. 52 робота, в том числе роботов-гуманоидов, и другие невероятные технологии будущего можно будет увидеть с 29 июня по 23 июля.

В таком масштабе выставка роботов для широкой публики пройдет в Тольятти, пожалуй, впервые. Обычно подобные выставки проходят для профессиональных сообществ. «Город роботов» же открыт для всех: носит научно-популярный характер и будет интересен каждому жителю Тольятти независимо от пола и возраста. Все роботы и технологии интерактивны.

В «Городе роботов» можно увидеть удивительные достижения инженеров всего мира: из США, Канады, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Франции, Австралии, Китая и, конечно, России. Среди них - российские гуманоиды (то есть роботы похожие на настоящих людей) KIKI и Даша, Промобот Василий, R.Bot Валера. Более того на выставке будет представлен Promobot V.3 Ваня – российский робот последнего поколения с человеческими эмоциями и движениями.

Приедут в «Город роботов» знаменитые японские собачки-роботы AIBO, герои «Звездных войн» R2D2 и BB8 (им, кстати, посетители смогут управлять взмахом руки), знаменитый ВАЛЛ-И и его подруга Ева, робо-динозаврик Pleo, миниатюрный эмоциональный робот Cozmo, подводные робо-медузы, боевые роботы-пауки, гигантский ходячий «крабокот» и многие другие. С каждым роботом можно поболтать, поиграть или поуправлять им.

Экспозицию дополнят 7 зон виртуальной реальности: Sony VR, HTC Vive, Oculus Rift, Fibrum, VRTravel, Epson Moverio, Microsoft HoloLens. Находясь в «Городе роботов», посетители побывают на дне океана, прокатятся на американских горках и попробуют поднять вертолет с помощью силы мысли (используя нейроинтерфейсы). Отдельную зону займет новейшая разработка от Microsoft – уникальные первые в мире полностью автономные очки смешанной реальности HoloLens.

На выставке также можно познакомиться с техническими достижениями вузов и школ робототехники Тольятти и Самарской области.