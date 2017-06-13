В Тольятти продолжатся дожди

В предстоящие сутки Самарская область будет находиться под влиянием отрога азорского антициклона, но в дневные часы с запада приблизится фронтальный раздел. В последующем, до конца рабочей недели, главным "дирижёром" погоды ожидается циклонический вихрь, смещающийся с Балтийского моря вглубь Европейского материка. Пройдут дожди разной интенсивности, в отдельных районах прогремят грозы и усилится ветер, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Во вторник и среду температура воздуха днем будет достигать +25 градусов, в четверг может опуститься до +18. Ночью +11...+14 градусов. Ветер южный 8-13 м/с, при грозе порывы местами 15-20м/с.