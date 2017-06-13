Под Тольятти в лобовом столкновении «Калины» и «четырнадцатой» пострадали люди, один человек погиб (фото, видео)

12 июня  в Ставропольском районе, около поворота на село Новая Бинарадка, произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и «Калина».

По предварительным данным, в 13:40 тольяттинка 1967 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21922, двигалась со стороны села Ташелка в направлении села Н.Бинарадка. В пути следования  на 11 км дороги, при совершении обгона в зоне действия знака «Опасный поворот», она допустила столкновение с ВАЗ-2114 под управлением водителя 1981 года рождения, жителя Ульяновской области, сообщает ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району.

Силой удара автомобили выбросило с проезжей части. Кузов ВАЗ-2114 получил значительные повреждения. У мужчины на заднем сидении было травмировано бедро. Для того, чтобы извлечь его из автомобиля, спасателям пришлось использовать гидравлические кусачки и разжим.

В результате ДТП пострадали водитель  ВАЗ-2114, диагноз «Ушиб грудной клетки, перелом ребер, перелом левой и правой голени»; пассажир ВАЗ-21922, 1971 года рождения, диагноз «Ушиб поясничного отдела позвоночника, ушиб грудной клетки»; пассажир ВАЗ-2114, 1982 года рождения, диагноз; «ЧМТ, ушиб грудной клетки, тупая травма живота, закрытый перелом правого бедра», водитель ВАЗ-21922, с диагнозом «Ушиб правого плеча, рваная рана правой кисти». Назначено амбулаторное лечение. Все пострадавшие бригадой «скорой помощи» были доставлены в ГБ №2 г. Тольятти. Погибла пассажирка ВАЗ-2114, девушка 1990 года рождения скончалась до приезда медиков.

Позже пользователь youtube Женя Комаров опубликовал видео с места ДТП.

Фото: pssso.ru, «Происшествия Тольятти».
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  2. TLT.ru
  3. 13.06.2017 07:35 [251] (0)
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