Тольяттинец Роман Лахбаум выиграл полуфинал чемпионата страны по спидвею

12 июня на стадионе "Труд" в г. Балаково состоялся полуфинал Личного чемпионата России по спидвею.

По результатам отборочного соревнования путевки в решающий раунд взрослого национального турнира, который состоится в г. Октябрьский 31 августа, получили два спортсмена тольяттинской "Мега-Лады": действующий чемпион России среди юниоров до 21 года Роман Лахбаум и действующий чемпион России среди юниоров до 19 лет Глеб Чугунов, сообщили в пресс-службе клуба.

Вместе с ними в финале ЛЧР-2017 выступят победитель полуфинальной встречи Владимир Морозов (г. Балаково), а также Павел Лагута и Марк Карион (г. Владивосток).

В Тольятти ближайшие спидвейные баталии пройдут 14 июня - в среду на СТК им. Анатолия Степанова сойдутся в личном противостоянии сильнейшие юниоры России. Начало соревнования в 19.00.