Под Тольятти пойман любитель пьяной езды на снегоболотоходе

Во время несения службы в поселке Луначарский Ставропольского района инспекторы ДПС остановили за нарушение снегоболотоход марки «CFMOTO X8» под управлением местного жителя 1987 года рождения. При составлении протокола сотрудники полиции заметили, что от водителя исходит резкий запах алкоголя. На предложение полицейских пройти медицинское освидетельствование мужчина ответил отказом.

Было установлено, что в июне 2016 года данный гражданин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, за что был подвергнут штрафу и лишен водительских прав, сообщает облГлавк.

Накануне по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Расследование продолжается.