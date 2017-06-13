Трагически погиб глава Советского района Самары Владимир Сафронов

11 июня примерно в 22.00 в Шигонском районе Самарской области недалеко от турбазы "Лесные тропы" у села Львовка погиб в ДТП глава Советского района Самары Владимир Сафронов, сообщает samru.ru.

Как сообщил порталу источник в ГУ МВД Самарской области, 47-летний водитель квадроцикла не справился с управлением и столкнулся с деревом. Чиновник от полученных травм скончался на месте.

Его 32-летний пассажир с многочисленными травмами был госпитализирован.

Прощание состоится во вторник, 13 июня в 10.00, в ДК "Заря".
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 13.06.2017 09:04 [312] (0)
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