В Жигулевске мужчина проник в дом тещи, чтобы украсть деньги и нож

Инцидент произошел в одном из жилых домов, расположенных на улице Чапаева в Жигулевске. Неизвестный проник в жилище и похитил денежные средства и кухонный нож, принадлежащие 57-летней жительнице Жигулевска. Потерпевшая оценила причиненный ей ущерб на общую сумму 720 рублей.

Женщина предположила, что к случившемуся может быть причастен ее зять, с которым у нее сложились неприязненные отношения. В ходе проведенных оперативных мероприятий данная информация подтвердилась. Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого злоумышленника. По данным страж порядка подозреваемый проник в дом через балкон.

По данным правоохранителей, подозреваемый не имеет постоянного заработка и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Стражи правопорядка проверяют злоумышленника на причастность к иным правонарушениям, сообщает облГлавк.