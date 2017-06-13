В Жигулевске мужчина проник в дом тещи, чтобы украсть деньги и нож

Инцидент произошел в одном из жилых домов, расположенных на улице Чапаева в Жигулевске. Неизвестный проник в жилище и похитил денежные средства и кухонный нож, принадлежащие 57-летней жительнице Жигулевска. Потерпевшая оценила причиненный ей ущерб на общую сумму 720 рублей.

Женщина предположила, что к случившемуся может быть причастен ее зять, с которым у нее сложились неприязненные отношения. В ходе проведенных  оперативных мероприятий данная информация подтвердилась. Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого злоумышленника. По данным страж порядка подозреваемый  проник в дом через балкон.

По данным правоохранителей, подозреваемый не имеет постоянного заработка и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Стражи правопорядка проверяют злоумышленника на причастность к иным правонарушениям, сообщает облГлавк.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 13.06.2017 09:35 [79] (0)
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