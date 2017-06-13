Тольяттинец Рафаиль Аюкаев стал серебряным призером турнира в Люксембурге

С 10 по 12 июня в Люксенбурге проходит международный рейтинговый турнир по тхэквондо G-2. Данный турнир проводится с целью набора Олимпийского международного рейтинга для того, чтобы попасть на Олимпийские игры в 2020г., которые пройдут в Токио, Япония.

Как сообщает сызранская школа тхэквондо, спортсмены Самарской области показали здесь отличные результаты: Юлия Турутина (Сызрань) заняла первое, а Рафаиль Аюкаев (Тольятти) — второе место.

Подготовили спортсменов Сергей Турутин, Анар и Турал  Аскеровы.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 13.06.2017 10:02 [59] (0)
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