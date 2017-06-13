Сотрудники Росгвардии задержали тольяттинца с наркотиками

У задержанного сотрудниками вневедомственной охраны местного жителя изъято около 30 граммов марихуаны. 

В Тольятти на улице Громовой находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны заметил подозрительного мужчину. При виде служебного автомобиля Росгвардии он резко поменял направление движения и попытался скрыться в подъезде.

Патрульные решили выяснить причину столь странного поведения и остановили гражданина. На вопрос стражей правопорядка, почему он хотел скрыться, и имеются ли у него запрещенные предметы или вещества, задержанный не стал отпираться. Мужчина рассказал, что хранит при себе наркотики. Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

У ранее судимого местного жителя 1973 года рождения было обнаружено и изъято около 30 граммов марихуаны. В отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере».
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 13.06.2017 10:35 [143] (0)
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