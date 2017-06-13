Жительницу Самарской области отправили в колонию за неуплату алиментов

Работниками УФССП России по Самарской области было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданки О. женщина не уплачивала алименты на содержание двух несовершеннолетних детей.

В результате женщина за неисполнение своих родительских обязательств была привлечена к ответственности по статье 157 УК РФ. Ей было назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 6  месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Согласно приговора, осужденная основного места работы не имела.

Гражданка должна была обратиться в организацию по предписанию. Однако женщина этого не сделала без уважительных причин. Гражданка О. неоднократно была предупреждена о замене более строгим видом наказания за нарушение отбытия наказания в виде исправительных работ. В суде гражданка пояснила, что не хотела работать в предписанной ей организации, при этом самостоятельно работу она тоже не нашла.

Как сллющили в пресс-службе УФССП России по Самарской области, суд постановил заменить наказание в виде исправительных работ сроком на 6  месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства на 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 13.06.2017 11:03 [110] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus