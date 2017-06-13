Фото: pixabay.com

В России не будут менять законодательство ради мотоциклистов

МВД и Минтранс РФ не поддержали идею законодательно разрешить движение мотоциклистов между рядами, пишет "Коммерсантъ".

Если на проезжей части есть соответствующая разметка, то двигаться нужно строго по полосам, а пересечение сплошной линии не допускается, заявили в МВД.  При этом параллельное движение транспортных средств на одной полосе не запрещается при соблюдении безопасного интервала, добавили в ведомстве.

В Минтрансе также отметили, что в поправках в ПДД нет необходимости. Позиция ведомств доложена первому вице-премьеру Игорю Шувалову, сообщил "Коммерсанту" его представитель.

Ранее издание сообщало, что Шувалов дал поручение о проработке возможности внесения изменений в правила дорожного движения, согласно которым мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества на дорогах перед автомобилистами. Помимо разрешения на движение между рядами, для них могут также выделить отдельную стоп-линию на перекрестках.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 13.06.2017 11:34 [57] (0)
  4. версия для печати
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus