В России не будут менять законодательство ради мотоциклистов

МВД и Минтранс РФ не поддержали идею законодательно разрешить движение мотоциклистов между рядами, пишет "Коммерсантъ".

Если на проезжей части есть соответствующая разметка, то двигаться нужно строго по полосам, а пересечение сплошной линии не допускается, заявили в МВД. При этом параллельное движение транспортных средств на одной полосе не запрещается при соблюдении безопасного интервала, добавили в ведомстве.

В Минтрансе также отметили, что в поправках в ПДД нет необходимости. Позиция ведомств доложена первому вице-премьеру Игорю Шувалову, сообщил "Коммерсанту" его представитель.

Ранее издание сообщало, что Шувалов дал поручение о проработке возможности внесения изменений в правила дорожного движения, согласно которым мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества на дорогах перед автомобилистами. Помимо разрешения на движение между рядами, для них могут также выделить отдельную стоп-линию на перекрестках.