В Тольятти нашли капсулу времени

На прошлой неделе начались подготовительные работы к вскрытию капсулы с посланием комсомольцев 1967 года, заложенной в основании памятника на Молодежном бульваре.

По плану, во время празднования Дня молодежи капсула должна быть извлечена из постамента памятника и передана в Тольяттинский краеведческий музей. Доступность капсулы решено было проверить заранее, чтобы торжественное мероприятие 24 июня прошло по плану.

Организаторы рассчитывали извлечь реликвию в тот же день, однако столкнулись с серьезными проблемами. Для поиска капсулы использовался металлоискатель, который реагировал на весь постамент из-за армированных плит в основании памятника. Работы рядом с памятником продолжались несколько дней. В конце концов, в поиске капсулы помог подводный клуб «Эпрон», специалисты которого «набили руку» на металлических предметах, скрытых и в более труднодоступных местах. Как сообщило сегодня издание «День Города», капсула была найдена и извлечена.

Напомним, торжественное вскрытие капсулы пройдет 24 июня в 18:00 на Молодежном бульваре.