В Центральном районе 20-летний водитель сбил пешехода, бордюр, дорожный знак и ограждение (фото)

12 июня в 11:40 на улице Комсомольской в Центральном районе произошел наезд на пешехода.

Инспекторы ГИБДД выяснили, что 20-летний водитель ВАЗ-21124 (водительский стаж - 2 года) двигался со стороны улицы Новозаводской в направлении улицы Карбышева. По предварительной версии полицейских, в пути следования молодой человек допустил наезд на мужчину 1961 года рождения, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого автомобилист продолжил движение и допустил наезд на бордюрный камень, дорожный знак и ограждение.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в одну из городских больниц. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавшего.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель авто находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.