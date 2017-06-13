К концу 2019 года на трассе М-5 в Тольятти появится трехуровневая развязка

Министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Николай Меркушкин ознакомились в Тольятти с ходом строительства трехуровневой развязки на 974 км трассы М-5 "Урал". Рабочий визит министра в регион состоялся 10 июня, пишет "Волга Ньюс".

Стоимость возведения эстакады около 7 млрд рублей. Возведение развязки финансируется в рамках инвестпроекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" целевой программой "Развитие транспортной системы России". Ожидается, что эстакада позволит "увести" от города около 40% машин.

Сейчас в районе работ строят три трассы-дублера (одна уже асфальтируется), чтобы на время работ минимизировать неудобства для водителей, рассказал министру и главе региона руководитель федерального управления автомобильных дорог "Большая Волга" Сергей Логунов. На площадке начинается возведение опор и подпорных стенок путепровода. Строители уже освоили 300 млн руб., в планах до конца года — еще 800 миллионов.

Параллельно ведется ремонт дорожного полотна плотины Жигулевской ГЭС и подъездов к ней со стороны Тольятти и Сызрани. Подходы к плотине со стороны Сызрани планируется завершить уже в июне, а работы на плотине — в сентябре. Это, к слову, стало причиной введения запрета на передвижение в светлое время суток по плотине транзитного грузового транспорта.

Во время общения с министром, Сергей Логунов сообщил, что работы по возведению развязки планируется завершить во второй половине 2019 года.