В Тольятти на пешеходном переходе снова сбили мать с ребенком

9 июня в 17:30 на улице Автостроителей произошел наезд на двух пешеходов, 43-летнюю женщину и ее 4-летнего сына. При переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу мама держала ребенка за руку.

По каким-то причинам водитель, 64-летний мужчина, нарушил п. 14.1 ПДД РФ «Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода».

У мамы ушиб поясничного отдела позвоночника, мальчик госпитализирован с сотрясением головного мозга.

Наезд на несовершеннолетнего пешехода произошел на проезжей части, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода обозначенного знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход». За допущенное нарушение в отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ.

Напомним, ранее произошел наезд на молодую маму с ребенком на улице Дзержинского. Она переходила проезжую часть по переходу на разрешающий сигнал светофора. Девушка держала на руках своего сына, годовалого мальчика.

Только на пешеходных переходах за неполные шесть месяцев произошло 50 наездов на пешеходов. В этом году травмы получили 134 пешехода, 4 погибли, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.