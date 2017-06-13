«Битва салонов» приехала в Тольятти

Всероссийская «Битва салонов» добралась до Тольятти. Программа выйдет в эфир телеканала «Пятница!» уже сегодня, 13 июня, в 21:00.

В проекте принимают участие представители трех салонов красоты разного класса обслуживания. На один день они становятся клиентами в заведениях конкурентов и как специалисты в своей области пробуют на себе предлагаемые процедуры, а после дают им оценку в денежном эквиваленте.

Кроме того, в третьем сезоне программы в правилах появилось нововведение. Теперь на результат битвы влияют и местные жители, которые оценивают в баллах услуги трех салонов, тем самым становясь непосредственными участниками проекта. В Тольятти в битве приняли участие: молодежная студия красоты «Vintage», салон закрытого типа «Корица» и студия «Crassula».

Герои тольяттинской «Битвы салонов» оказались смелыми и креативными. Соперники не только изменяли образы друг друга до неузнаваемости, но и сами соглашались на эксперименты над собственной внешностью. Так, в одном из салонов участнице сделали настоящую татуировку, результатом которой девушка осталась довольна. Чего не скажешь о другой героине, ведь ее перевоплощения в кресле стилиста в салоне конкурента вызвали слезы и желание немедленно прекратить процедуру, сообщает пресс-служба телеканала.

Чем закончилась «Битва салонов» в Тольятти, можно увидеть уже сегодня на телеканале «Пятница!».