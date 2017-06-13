Тольяттинец, раскатывающий пьяным за рулем, «доехал» до уголовного дела

Во время несения службы на улице Революционной инспекторы ДПС остановили за нарушение ВАЗ-21120 под управлением 32-летнего местного жителя.

При составлении протокола, полицейские заметили, что от мужчины исходит резкий запах алкоголя, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила версию стражей правопорядка - автомобилист действительно сел за руль пьяным.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что в мае текущего года по решению мирового судьи данный гражданин был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение и на полтора года лишен права управления транспортным средством.

Как сообщает облГлавк, накануне по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь нарушителю может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.