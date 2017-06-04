Фестиваль «Жигулевское море» созывает гостей

С 15 по 16 июля в Тольятти на базе я/к «Дружба» пройдет фестиваль ветра, парусов и свободы «Жигулевское море. Лето-017».

Вопреки всем законам географии в Самарской области есть собственное море – Жигулевское. Это название Куйбышевское водохранилище получило не случайно. Больше 60 лет за ним удерживается статус третьего по величине в мире и самого большого на Волге искусственного водоема. Начиная с 1956 года бескрайняя акватория привлекала любителей свободы, ветра и парусов со всего мира. И первые попытки строительства яхт-самоделок 60 лет спустя переросли в создание вблизи Тольятти качественной инфраструктуры, собственной речной флотилии и абсолютное разнообразие водных видов спорта: яхтинг, кайтинг (зимний и летний), виндсерфинг и др.

- Имея столь удачное географическое положение, каким славится Тольятти, нельзя оставаться в стороне от этого природного богатства и благ, созданных увлечёнными людьми: огромная акватория, роскошные виды и развитая инфраструктура. Мы хотим представить водные виды спорта во всей красе, так, чтобы каждый житель и гость города смогли найти себе увлечение по душе, - отметила руководитель фестиваля ветра, парусов и свободы «Жигулевское море. Лето-017» Евгения Котлярова.

Фестиваль «Жигулевское море. Лето-017» объединит на одной площадке максимум водных видов спорта и вариантов отдыха на воде, а также выставку яхт и катеров «Жигулевский водный базар».

Фестивальная программа откроется парусными гонками ветеранов и детей в олимпийских классах «Луч» и «Оптимист». Кроме того, на воду выйдут виндсерферы и кайтбордеры – участники соревнования «Жигулевское море. Лето-017». Еще больше ветра, свободы и парусов будет во второй день фестиваля, когда на акватории будет дан старт крейсерской регате «Жигулевское море».

На протяжении двух фестивальных дней непосредственно в порту яхт-клуба «Дружба» будет проходить выставка яхт и катеров «Жигулевский водный базар». «Дружба» входит в число крупнейших в России баз парусного спорта и заслуженно признаётся одним из лучших яхт-клубов страны.

У гостей праздника будет возможность не только увидеть в деле профессиональных яхтсменов и виндсерферов, но и принять участие в многочисленных мастер-классах. На воде и в прибрежной части разместятся более десяти различных видов спорта и отдыха, большинство их которых посетители смогут попробовать совершенно бесплатно. Мастер-классы от детских парусных школ с обучением тонкостями управления одноместными швертботами, краткие курсы по вязанию морских узлов, обучение управлению кайтами (кайтбординг) и парусами (виндсерфинг), а также площадка с ялами-участниками водного похода «Жигулевская кругосветка». Возможным станет открыть для себя экстремальные, модные увлечения - вейкбординг и флайбординг, попробовать управление гидроциклом. И в течении двух фестивальных дней у гостей праздника будет возможность совершить прогулку под парусом на крейсерской яхте, прокатиться на ватрушке, банане, катамаране и самой настоящей ладье.

Но «Жигулевское море» - это не только многочисленные развлечения на воде, но и удивительная гастрономия с волжским колоритом. Поэтому в программе фестиваля предусмотрены и мастер-классы по копчению волжского судака и варке «доброго» варенья.

Для самых маленьких гостей фестиваля предусмотрена работа аниматоров и запуск воздушных змеев. На фестивале «Жигулевское море. Лето-017» ветра хватит всем!

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