Молодой тольяттинец, получивший месяц назад права, попал на мопеде в ДТП

В Ставропольском районе увеличилось количество ДТП с участием несовершеннолетних. И есть опасения, что с наступлением лета ситуация может ухудшиться, поскольку на каникулах у подрастающего поколения появилось больше свободного времени.

Так, 11 июня в СНТ «Сборщик» шестнадцатилетний водитель мопеда, двигаясь по дачному проезду, не справился с рулевым управлением, допустил съезд на правую обочину с последующим опрокидыванием.

Водитель, студент тольяттинского технического колледжа, 2000 года рождения, с диагнозом «закрытый перелом левой голени» госпитализирован в травматологическое отделение ГКБ №5 г. Тольятти.

Водительское удостоверение категории «А1,М» молодой человек получил месяц назад, в мае 2017 года, сообщает ГИБДД О МВД России по Ставропольскому району.