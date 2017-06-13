Молодой тольяттинец, получивший месяц назад права, попал на мопеде в ДТП

В Ставропольском районе увеличилось количество ДТП с участием несовершеннолетних. И есть опасения, что с наступлением лета ситуация может ухудшиться, поскольку на каникулах у подрастающего поколения появилось больше свободного времени.

Так, 11 июня в СНТ «Сборщик» шестнадцатилетний водитель мопеда, двигаясь по дачному проезду, не справился с рулевым управлением, допустил съезд на правую обочину с последующим опрокидыванием.

Водитель, студент тольяттинского технического колледжа, 2000 года рождения, с диагнозом «закрытый перелом левой голени» госпитализирован в травматологическое отделение ГКБ №5 г. Тольятти.

Водительское удостоверение категории «А1,М» молодой человек получил месяц назад, в мае 2017 года, сообщает ГИБДД О МВД России по Ставропольскому району.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 13.06.2017 15:03 [111] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus