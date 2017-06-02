В Тольятти прошел первый праздник этнической музыки «День Красной собаки»

10 и 11 июня на территории Деревни ездовых собак «Серебро Севера» прошел первый праздник этнической музыки «День Красной собаки». Декорациями к нему служили индейское типи, северные собаки и сам лес. Организаторами события стали Экспедиционный корпус «Серебро Севера» и оргкомитет Международной гонки на собачьих упряжках «Волга Квест».

Праздник собрал ценителей музыки этно из разных уголков России и дальнего зарубежья. Начался он с семинара нашего земляка Романа Калганова, мастера, изготавливающего необычные, в том числе авторские, музыкальные инструменты. Работы мастера пользуются спросом в США, Японии и странах Европы. Гости праздника узнали о лиаре, катуне, самарском бубне и других инструментах.

Затем к зрителям вышли участники хорошо известной группы - «Барабаны мира», как всегда порадовав гостей ярким выступлением. А один номер музыканты исполнили вместе со зрителями, отважившимися выйти на сцену.

Формат концерта далее сменился на камерный для группы «Птицы Тёрна». Уже упомянутый Роман Калганов и Михаил Полетаев исполнили песни в стиле фэнтези фолк на инструментах собственного изготовления.

Во время перерыва была организована экскурсия на территорию питомника, знакомство с ездовыми собаками и коллективное плетение большого ловца снов. На Сороковой миле Лика Чернявщук исполнила завораживающий танец в стиле трайбл-этно, а желающие разучили некоторые движения танца.

Следующим на сцену вышел Феликс Сынтин — усольский звонарь, мультиинструменталист. Абсолютно разные по звучанию инструменты, русская песня, исполняемая горловым пением, прочно удерживали внимание зрителей. Завершал концерт фольклорно-танцевальный ансамбль «Кочевник». Выступающий по всему миру коллектив представил зрителям музыкально-хореографические номера, варган, чукотское и тюркское горловое пение. В основе их программы древние танцы народов Чукотки и Аляски.

На самом массовом интерактиве праздника зрители узнали, что означают движения эскимосского танца «Звероводы» и, конечно, исполнили его вместе с участниками ансамбля «Кочевник».

Но праздник на этом не закончился. С наступлением сумерек вокруг костра собрались музыканты, организаторы и оставшиеся на ночь зрители. Несколько часов продолжалась импровизация на африканских барабанах, бубнах, перкуссии, доставившая не мало удовольствия собравшимся. Во время праздника работали лавки от мастеров: "Лавка украшений" от Voodoo Forest и куклы Обереги, атрибутика североамериканских индейцев и ловцы снов от Марии Семеновой, сувенирная лавка "Красной Собаки", авторские вещи из кожи и дерева Андрея Сергеева, детские игрушки Ольги Большовой, гончарная студия "Терра Окс", платья из славянской коллекции от художника-модельера Ксении Клевайчук.

На Чек Поинте «Белая Веранда» Аркуда-клуб готовил для гостей машер-сендвичи, плов и другую вкуснятину. А у костра можно было угоститься фирменным чаем, сваренным Иштваном Зихерманом (Венгрия). Перед отъездом гости и участники благодарили организаторов за хорошо организованный праздник и пожелали друг другу встретиться через год.

Александр Лавров