Тольятти посетила делегация департамента Валь д’Уаз

Самарскую область посетила делегация департамента Валь д’Уаз во главе с генеральным директором Комитета экономического развития господином Жаном-Франсуа Беноном. Французские гости познакомились с ведущими предприятиями, компаниями и университетами Самары и Тольятти.

Переговоры с руководством Тольятти прошли в технопарке «Жигулевская долина». Здесь же для гостей представили презентацию ТОСЭР и рассказали об инвестиционных возможностях города, сообщает городская администрация.

«С 2010 года наращивает обороты проект «Волга - Валь д’Уаз», в рамках которого развиваются деловые контакты между образовательными учреждениями Тольятти, - отметил во время встречи глава города Сергей Анташев. - На этот раз вы посетили город уже с экономической миссией. Могу смело заявить, что сегодня Тольятти обладает уникальными возможностями для развития бизнеса. Яркий тому пример - французская компания «БИА», которая в числе первых стала резидентом Территории опережающего развития Тольятти. Надеюсь, наше экономическое сотрудничество продолжит развиваться».

На встрече французы презентовали свои проекты и пригласили наших экспертов на предприятия департамента Валь д’Уаз. В этот же день гости посетили производственные площадки ОЭЗ «Тольятти» и АВТОВАЗа, где также состоялся тест-драйв автомобилей Lada. Французы отметили колоссальный скачок в развитии тольяттинского машиностроения и даже захотели приобрести «лады» в личное пользование.

Помимо этого за два дня пребывания в нашем городе делегация побывала в Парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова, встретилась с представителями Тольяттинского госуниверситета, Тольяттинской академии управления, Торгово-промышленной палаты и французской компании «Валео-Сервис». Особое впечатление на гостей произвела ООЦ «Школа» и ее современное билингвальное отделение.

В свою очередь французы поделились с администрацией интересными технологиями и рациональными предложениями. Первый заместитель главы Тольятти Игорь Ладыка заинтересовался их проектом по очистным сооружениям. Уже сейчас готовятся сопроводительные документы для детального изучения.