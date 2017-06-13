В Тольятти пройдет художественная выставка на берегу Волги

Фестиваль музыки и искусств «Тремоло» расширяет границы. В этом году зрителей ждет не только симфоническая музыка, театр и вокал. Впервые в истории проекта состоится большая художественная выставка, сообщает пресс-служба фестиваля.

Экспозицию живописных и графических работ представит известный художник Николай Кузнецов. Под открытым небом, у воды, в окружении соснового леса и Жигулевских гор. Напомним, фестиваль пройдет в Тольятти 25-27 июня на базе отдыха «Волна (Комсомольское шоссе, 68).

Николай Кузнецов – постоянный участник статусных выставок. В их числе «Красные ворота» Российской академии художеств, а также выставки в центрах современного искусства «Идель» (Казань), «Марс» (Москва) и салонах Центрального дома художника (Москва). Работы Кузнецова находятся в десятках частных коллекций России, Италии, Германии. В Тольятти к данному моменту состоялось уже 8 персональных выставок художника, в общей сложности их посетили около 15 000 человек.

В рамках фестиваля «Тремоло» Кузнецов представит около 50 работ в разных жанрах – от монументальных портретов до камерных пейзажей и натюрмортов. Кроме того, художник устроит творческую встречу-беседу со зрителями, лично проведет несколько экскурсий по экспозиции и представит авторский перфоманс о том, как классическая живопись и современное искусство дополняют друг друга.

Кстати, некоторые выставочные работы можно будет приобрести. Более того, для гостей фестиваля действует специальное предложение. Стоимость билета на «Тремоло» пойдет в зачет при покупке картины.

Николай Кузнецов:

«Формат выставки на фестивале «Тремоло» уникален. Большое количество подготовленных зрителей, естественные природные декорации, симфоническая музыка и благодатная атмосфера, созданная за 10 лет проведения проекта, – все это задает художнику высокую планку, которой необходимо соответствовать.

Главный посыл выставки – в искусстве не должно быть застоя. К сожалению, сегодня появляется очень много мрачных произведений. После посещения некоторых известных выставок выходишь с тяжелым сердцем. Кажется, что работы пишут больные и для больных. Я же в своем творчестве все время хочу просто показать человека – разного и удивительного, его чаяния и эмоции».

Справка

Николай Иванович Кузнецов – Член Творческого союза художников России и Союза дизайнеров России, доцент. Награжден серебряной медалью «За вклад в отечественную культуру» Творческого союза художников России. Номинант Премии президента РФ в области литературы и искусства 1992 года. Награжден почетным знаком Союза дизайнеров России «За заслуги в развитии Дизайна».

Негласно хитом Кузнецова считается автопортрет «Утро доброе». Не менее известны монументальные портреты первого директора ВАЗа Виктора Полякова и основателя театра «Колесо» Глеба Дроздова. Важная часть творчества Кузнецова – натюрморты. Искусствоведы и зрители отмечают работу «Сочное лето» и «Хорошему игроку всегда везет». Последняя, кстати, попала в каталог конкурса «Жанр в развитии» Волжской картинной галереи.

Билеты – на www.volgaclassic.ru