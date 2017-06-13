Капсула времени вскрыта. Не все тольяттинцы верят в ее подлинность

В Тольятти вскрыта капсула времени, найденная сегодня в основании памятника на Молодежном бульваре.

Напомним, процесс извлечения капсулы с посланием комсомольцев затянулся на несколько дней. Для поиска капсулы использовался металлоискатель, который реагировал на весь постамент из-за армированных плит в основании памятника. В конце концов, в поиске капсулы помог подводный клуб, специалисты которого точно определили место ее расположения, а через некоторое время она была извлечена на свет.

В капсуле оказались стеклянные колбы с несколькими письмами от комсомольцев с обращением к молодежи 2017 года. В основном из них советские граждане рассказывают о своей жизни в молодом и растущем городе Тольятти, пишут о своих достижениях и надеются, что молодые люди 21 века продолжат их славные начинания. Фото с капсулой сегодня опубликовал пользователь Михаил Арсентьев.

Отметим, что в соцсетях некоторые тольяттинцы отнеслись с явным недоверием к найденной капсуле, отмечая прекрасное состоянии «пули», в которой хранились письма.

Тем не менее, всех тольяттинцев приглашают на официальное торжественное вскрытие капсулы во время празднования Дня молодежи 24 июня в 18:00 на Молодежном бульваре. Во время события будут зачитаны некоторые из найденных писем, а после капсула отправится в Тольяттинский краеведческий музей.

Фото: Михаил Арсентьев