В администрации Тольятти новый заместитель главы по социальным вопросам

Сегодня было официально объявлено о том, что на должность заместителя главы по социальным вопросам администрации Тольятти назначена Юлия Баннова.

Пресс-служба горадминистрации публикует биографию нового замглавы:

Баннова Юлия Ефимовна родилась 2 февраля 1969 года в г. Куйбышеве. Окончила Куйбышевский педагогический институт по специальности «Преподаватель истории и права».

По окончании ВУЗа работала инструктором отдела образования ОБКОМА ВЛКСМ, затем переведена заместителем директора по внеклассной и внешкольной работе в школу №148 г. Самара.

В 1992 году начала работу в Компании телерадиовещания и печати АВТОВАЗа, корреспондентом в информационной программе «Спектр». Долгое время эффективно взаимодействовала с подразделениями ОАО «АВТОВАЗ», широко освещая работу специалистов предприятия.

С 1996 года – редактор, автор и ведущая телеканала СОСЕДИ, который долгое время выходил в прямом эфире на ВАЗ ТВ. С 2001 года работала в проекте по созданию пресс-клуба, развивая сотрудничество с различными городскими структурами: мэрией Тольятти, органами МВД, крупными промышленными предприятиями и бизнес-сообществом города.

С 2002 по 2014 гг. в эфир на канале ВАЗ ТВ выходит программа «Действующие лица», автором и ведущей, которой является Юлия Баннова. «Действующие лица» – это социально-аналитическая программа, адресованная широкой городской аудитории, интересующейся деловой жизнью Тольятти, социальными проблемами, способами их решения, а также развитием регионального бизнеса.

С 2012 по 2016 гг. Юлия Баннова работала главным редактором редакции телевещания ООО «ЛАДА-МЕДИА». За этот период работы на телеканале и в эфире радиостанции «ЛАДА FM» появились новые проекты, к сотрудничеству привлечены различные городские структуры: органы муниципальной власти, учреждения образования, здравоохранения и другие. Вела такие программы, как «Это жизнь», «Суть дела», «Разговор с мэром».

Юлия Баннова постоянно входит в состав жюри конкурсов профессионального мастерства среди юных журналистов и работает в составе организационных комитетов по проведению знаковых городских мероприятий.

Юлия Баннова является членом Союза журналистов России. За время работы она не раз удостаивалась наградами различного уровня: Почетными грамотами мэрии Тольятти, Правительства Самарской области, Самарской Губернской Думы и других властных структур. В 2015 награждена почетным знаком мэра «За заслуги перед городским округом Тольятти».

Замужем, воспитывает двоих детей.