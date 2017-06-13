Министр транспорта РФ проверил в Тольятти ход реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»

10 июня Тольятти посетил министр транспорта РФ Максим Соколов. Как сообщалось ранее, он оценил ход строительства развязки на М5 «Урал» в Комсомольском районе, а кроме того провел совещание на тему реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" в Самарской области.

В расширенном совещании, которое прошло в здании заводоуправления ПАО «АВТОВАЗ», приняли участие губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин, глава Тольятти Сергей Анташев, представители федерального и регионального Минтранса, федеральных ведомств, а также главы крупнейших городов Самарской области. От администрации Тольятти на встрече присутствовали первый заместитель главы города Игорь Ладыка и руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов.

Максим Соколов напомнил собравшимся об основных задачах программы «Безопасные и качественные дороги»: приведение в нормативное состояние улично-дорожных сетей крупнейших городов страны и устранение мест концентрации ДТП. По плану в результате реализации проекта к концу 2017 года в нормативное состояние должны быть приведены 48,5% дорог Самарско-Тольяттинской агломерации, а по итогам 2018 года – уже 54%. Количество мест концентрации ДТП в регионе планируется сократить за два года с 137 до 67.

Как рассказал Сергей Анташев, в Тольятти на конец 2016 года нормативам соответствовали 44% магистралей. С учетом реализации программы уже до конца 2017 года этот показатель должен превысить 50%.

«Реализация нового приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» станет очередным весомым вкладом государства в благополучие жителей Тольятти и Самарской области в целом. В 2017 году по данной программе в наш город направлено свыше 1 млрд рублей, на которые будут отремонтированы 35 дорог», - приводит слова Сергея Анташева пресс-служба горадминистрации.

Как сообщил глава города, к исполнению самого крупного контракта подрядчик уже приступил 11 апреля. По нему будут отремонтированы 16 дорог на общую сумму 843 млн. рублей. В настоящий момент в работе находятся шесть объектов, в том числе ул. Карла Маркса – необходимость ее реконструкции жители города определили в ходе голосования. Кроме того, 26 июня состоится аукцион по другому контракту, после чего будут отремонтированы 19 объектов на сумму 210 млн рублей. В целом в текущем году на ремонт магистральных дорог Тольятти направят 1, 258 млрд рублей. На эти средства будут отремонтированы 39 объектов общей площадью 827 тыс кв. метров. С учетом субсидий на ремонт дворовых территорий и внутриквартальных проездов, сумма, выделенная Тольятти в текущем году, превышает 1,4 млрд рублей.

«Сумма рекордная, и эти средства необходимо своевременно и качественно освоить. Уверен, в Тольятти все будет сделано. Мы несем ответственность за то, чтобы программа дала результат, и люди почувствовали и соответствующим образом оценили федеральный проект», - подчеркнул губернатор.

В целом, по словам Максима Соколова, в 2017 году финансирование проекта в Самарской области из бюджетов всех уровней составит более 4,1 млрд руб., из которых 1,8 млрд руб. – федеральные вливания.

Надо сказать, что программа уже дает первые результаты. Как рассказал замначальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов, по итогам 5 месяцев текущего года на территории региона отмечено снижение количества ДТП с пострадавшими на 7%, погибших – на 30%, раненых - на 9%. Как подчеркнул Соколов, по этим результатам Самарская губерния значится в передовиках.