В сети появилось видео и новые фото извлечения капсулы времени в Тольятти

Продолжают появляться подробности сегодняшнего извлечения капсулы с посланием молодежи будущего от комсомольцев.

Так, на на официальной странице МБУ ММЦ «Шанс» в Инстаграмм dmoshans уже можно посмотреть видео извлечения капсулы!

Как сообщает руководитель управления по организации работы с детьми и молодёжью департамента образования администрации Тольятти Ирина Михеева, капсула, хранившаяся под фундаментом, достаточно внушительного веса и размера и выполнена в форме снаряда. Она содержит 2 стеклянные колбы, в которых в растворе формальдегида обнаружено не только послание молодежи 2017 года от комсомольцев, но и личные, индивидуальные письма молодых людей тех лет, представляющие огромный интерес.

Напомним, о чем же написали нам молодые люди из уже далекого прошлого, можно будет узнать 24 июня в 18.00 на праздновании Дня молодежи на Молодежном бульваре!

Очевидцев тех далеких событий, кто, возможно, присутствовал при погружении капсулы и кому есть, что рассказать о том, как это было на самом деле приглашают связаться с Центром «Шанс»! Контактный телефон: (8482) 26-24-99, МБУ многофункциональный молодежный центр «Шанс».

Фото: МБУ ММЦ «Шанс»