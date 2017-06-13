Прокуратура Тольятти выявила нарушения в деятельности ООО «РосКапиталГрупп»

Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти проверено соблюдение ООО «РосКапиталГрупп» законодательства в сфере потребительского кредитования.

Проверкой установлено, что указанное юридическое лицо через структурные подразделения, расположенные по адресам: г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, 41 «А» (ТЦ «Алеся»), ул. Свердлова, 15 (магазин «Сорренто»), Приморский бульвар, 23 «Б» (ООТ «Петушок»), ул. Революционная, 18 «А», ул. Автостроителей, 53 «Б», под видом заключения с гражданами договоров купли-продажи товара бывшего в употреблении, выступая покупателем, фактически осуществляло завуалированную деятельность ломбарда, то есть выдачу займов гражданам под залог движимого имущества.

При этом ООО «РосКапиталГрупп», не являясь ломбардом, осуществляло вышеуказанную деятельность на профессиональной основе, что влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 14.56 КоАП РФ.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении юридического лица - ООО "РосКапиталГрупп" и его директора возбуждено 10 административных дел по ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов).

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.