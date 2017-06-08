В Тольятти состоялся яркий семейный праздник «Вместе весело бежать!»

12 июня в День России в парке культуры и отдыха в Тольятти проведен большой яркий спортивно-развлекательный семейный праздник «Вместе весело бежать!»

БЭБИ-КЛУБ и тольяттинская Госавтоинспекция собрали детей в возрасте от 3 до 6 лет и их родителей! В программе были дружный и веселый детский забег детей, конкурс на лучшую группу поддержки бегунов и уроки безопасности от Госавтоинспекции — катайся и бегай по правилам, передает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Для детей работала интерактивная площадка по правилам дорожного движения, на которой автоинспекторы провели мастер-класс по изготовлению световозвращающих наклеек, а юным художникам предоставили возможность отобразить дорожную безопасность в своих рисунках мелом на асфальте.

В мероприятии приняли участие более 300 детей и взрослых, у всех желающих была возможность посидеть за рулем патрульного автомобиля и ознакомиться с его спецсредствами, сделать фото на память с ростовой куклой «Зебра». Закончилось мероприятие красивым шоу мыльных пузырей и обещанием детей соблюдать правила дорожного движения.