На самарском фестивале Юрия Гагарина назвали Алексеем (фото)

На День России в Самаре на фестивале "ВолгаФест" перепутали имя первого космонавта Юрия Гагарина. Свидетелем досадной ошибки стали тысячи зрителей.

12 июня организаторы фестиваля "ВолгаФест", который проходил на второй очереди набережной, разместили на заставке рядом со сценой фото первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Его узнаваемый снимок был подписан - "Алексей Гагарин", пишет "Российская газета".

Организаторы сразу извинились за досадную "опечатку", допущенную в ходе подготовки масштабного фестиваля. Исправить ошибку моментально не было никакой технической возможности. Казус случился во время демонстрации подборки фотографий великих российских деятелей и первооткрывателей.

Позже пресс-секретарь мероприятия сообщили "РГ", что "виновные в ошибке безусловно понесут наказание". В том числе материальное.

Случившейся инцидент в российской космической столице вызвал также резонанс в соцсетях, где зрители концерта выложили фото с портретом и неверной подписью к нему.